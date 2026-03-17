Assembleia Legislativa executa R$ 146,3 milhões do orçamento em dois meses

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul executou R$ 146,3 milhões do orçamento previsto para 2026 nos dois primeiros meses do ano. O montante corresponde a 25,78% da dotação anual de R$ 567,5 milhões destinada ao funcionamento do Poder Legislativo estadual, segundo dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao período de janeiro e fevereiro.

Do total empenhado no primeiro bimestre, R$ 72,3 milhões já foram liquidados, etapa que confirma que o serviço foi executado ou o produto entregue e que o pagamento pode ser realizado.

A maior parte das despesas da Casa está concentrada nos gastos correntes, que somaram R$ 140,9 milhões no período. Dentro desse grupo, os gastos com pessoal e encargos sociais alcançaram R$ 42,1 milhões até fevereiro, de um total previsto de R$ 322,9 milhões para todo o ano.

Outras despesas correntes, que incluem custeio administrativo, contratos de serviços e manutenção da estrutura do Legislativo, registraram R$ 98,8 milhões empenhados no bimestre, o equivalente a 41,82% da dotação prevista para essa categoria.

Já as despesas de capital, voltadas principalmente para investimentos, somaram R$ 5,34 milhões empenhados no período, de um total de R$ 8,1 milhões autorizados no orçamento de 2026.

Com a execução registrada até fevereiro, ainda restam R$ 421,2 milhões do orçamento anual da Assembleia a serem aplicados ao longo do restante do exercício financeiro. O relatório atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a divulgação periódica da execução orçamentária dos poderes públicos.