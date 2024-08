Aprovação de Lula segue padrão de Bolsonaro, aponta pesquisa Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 35% dos brasileiros, enquanto 33% o reprovam e 30% avaliam seu governo como regular, de acordo com a mais recente pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3). Esses índices refletem um cenário semelhante ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período de mandato, quando completava um ano e oito meses de governo.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 29 e 31 de julho, entrevistando 2.040 pessoas com 16 anos ou mais em 146 municípios do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, segundo a Folha de S. Paulo, responsável pelo levantamento.

Comparação com Bolsonaro

Em agosto de 2020, Bolsonaro tinha uma aprovação de 37%, reprovação de 34% e 27% dos entrevistados consideravam seu governo regular. Esses números mostram uma diferença mínima em relação aos de Lula, sugerindo uma estabilidade nas percepções da população sobre o desempenho dos presidentes, independentemente de suas políticas e partidos.

A pesquisa também abordou a percepção da população sobre a situação econômica do país nos últimos meses:

– 42% dos entrevistados acreditam que a economia piorou

– 26% afirmam que melhorou

– 29% consideram que a situação permaneceu a mesma

– 2% não souberam responder

Em relação à situação econômica pessoal dos entrevistados, os dados são os seguintes:

– 46% afirmam que sua situação econômica permaneceu a mesma

– 29% relataram melhora

– 24% disseram que piorou

– 1% não soube responder

Quando questionados sobre as expectativas futuras para a economia do Brasil, os entrevistados expressaram opiniões diversas:

– 41% acreditam que a situação vai melhorar.

– 28% acham que vai piorar.

– 25% esperam que permaneça como está.

– 6% não souberam responder.

Sobre o impacto do governo Lula na vida dos brasileiros desde sua posse:

– 51% disseram que sua vida permaneceu igual

– 26% afirmaram que melhorou

– 23% disseram que piorou

– 1% não soube responder

Esses dados destacam uma percepção mista do governo de Lula, com uma divisão significativa entre aprovação e reprovação, espelhando em muitos aspectos o que foi observado durante o governo Bolsonaro no mesmo período. A economia continua a ser um fator crucial na avaliação do desempenho presidencial, influenciando diretamente a opinião pública.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: