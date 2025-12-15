Após ultrassom na PF, médicos recomendam cirurgia a Jair Bolsonaro, diz defesa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um exame de ultrassonografia no domingo (14), na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. De acordo com a defesa, o exame identificou duas hérnias inguinais, e a equipe médica recomendou a realização de cirurgia.

A ultrassonografia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que permitiu a entrada de um médico e de um aparelho portátil na cela de Bolsonaro. A liberação ocorreu depois de o magistrado considerar que os documentos apresentados anteriormente pela defesa para solicitar uma nova cirurgia eram antigos e determinar a realização de perícia médica oficial pela Polícia Federal.

Em nota, o advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que o exame confirmou o diagnóstico já apontado pelos médicos que acompanham o ex-presidente. Segundo ele, o resultado afasta qualquer dúvida sobre a necessidade do procedimento cirúrgico. “O relatório constatou a existência das duas hérnias antes afirmadas pela equipe médica”, declarou.

Ainda conforme a defesa, um novo pedido de autorização para hospitalização e realização da cirurgia será protocolado no STF nesta segunda-feira (15), com base no laudo do exame realizado na sede da PF.

Além da questão médica, os advogados de Bolsonaro também solicitaram, nesta semana, a flexibilização das regras para visitas. A proposta previa o cadastro prévio apenas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos do ex-presidente, permitindo visitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, sem necessidade de autorizações judiciais semanais.

O pedido, no entanto, foi negado por Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro manteve as regras atuais e afirmou que o controle judicial das visitas é necessário em razão do caráter excepcional do cumprimento de pena na Superintendência da Polícia Federal, em Sala de Estado Maior, visando garantir a segurança de todos e do próprio custodiado.

