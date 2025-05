Após boicote, Câmara de Campo Grande filia-se à UCVMS

Brigas políticas levaram o Legislativo da maior cidade do estado a ignorar entidade dos vereadores

O presidente eleito da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), vereador Daniel Júnior (PP), esteve nesta quinta-feira (8) na Câmara Municipal de Campo Grande para uma visita oficial. O encontro, que teve caráter de cortesia, também selou a filiação da maior câmara do estado à União das Câmaras.

Na reunião, além de Daniel Júnior, estavam presentes o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), e o vereador Neto Santos (Republicanos), que também ocupa o cargo de tesoureiro da UCVMS.

O presidente da UCVMS destacou a importância da adesão de Campo Grande, especialmente por ser a maior câmara do estado. “A Câmara Municipal de Campo Grande traz um peso significativo para nossa entidade, não apenas pela sua representatividade numérica, mas também pela expertise e experiência que seus vereadores podem compartilhar. Esta filiação irá fortalecer as ações da União em todo o estado, ampliando o impacto do nosso trabalho”, afirmou.

A Câmara Municipal de Campo Grande passa a ter dois representantes na nova diretoria da União: o vereador Júnior Coringa (MDB), que ocupará o cargo de vice-presidente, e Neto Santos, que será o tesoureiro. Para Daniel Júnior, essa presença é fundamental para garantir um diálogo mais amplo e eficaz com as demais câmaras municipais do estado, além de representar um passo importante no fortalecimento institucional da União.

O presidente da Casa de Leis, Papy também ressaltou a importância da filiação de Campo Grande à União das Câmaras. “Estamos comprometidos em colaborar com a nova gestão da União, pois acreditamos que esse trabalho conjunto vai beneficiar todos os vereadores de Mato Grosso do Sul, seja nas questões administrativas ou no fortalecimento do Legislativo Municipal”, afirmou.

Em entrevista, Neto Santos, que integra a diretoria da União, destacou a relevância de trazer as discussões para um nível estadual, representando tanto os municípios maiores como os menores. “Com a adesão de Campo Grande, vamos ter um ponto de convergência importante para tratar das necessidades dos vereadores de todo o estado. A partir daqui, vamos ampliar os debates sobre pautas essenciais para o desenvolvimento das câmaras municipais e garantir que todas as vozes sejam ouvidas”.

O encontro também oficializou o convite para o 1º Congresso da União das Câmaras e para a posse da nova diretoria, que acontecerão entre os dias 21 e 23 de maio. O evento de posse será no dia 23, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e contará com a presença de autoridades estaduais, incluindo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Por: Brunna Paula

