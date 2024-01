Após audiência com ministra das mulheres, Botelho afirma que a casa da mulher brasileira de Dourados passará a ser realidade

No dia de hoje (27/01) Botelho participou de duas audiências com a ministra das mulheres Cida Gonçalves, em Campo Grande. Pela manhã a ministra esteve no hotel Deville com um grupo restrito de pessoas para discutir os investimentos do governo Lula em Mato Grosso do Sul.

Dourados esteve no centro da discussão. Botelho afirma que a licitação da casa da mulher brasileira de Dourados já está em andamento via Ministério da Justiça e que o governo Lula investirá 16 milhões no município. “É importante destacar que Damares, Bolsonaro e o prefeito Alan prometeram, mas nunca conseguiram muita coisa para além das promessas, quem vai realmente executar e tornar realidade é o nosso do governo do PT”, afirma Tiago Botelho, superintendente da SPU.

Botelho afirma que junto com a deputada estadual Gleice Jane estão organizando uma audiência pública em Dourados com a presença da ministra das mulheres, que já confirmados presença, para discutir essa importante conquista e outras políticas para as mulheres douradenses.

A segunda audiência foi no sindicado dos professores com movimentos e lideranças de mulheres. “Nossas mulheres de Dourados estiveram presentes no almoço, reivindicando políticas públicas múltiplas para as muitas mulheres; indígenas, quilombolas, negras, deficientes, deficientes, LGBTQ e tantas outras. Há um descaso da atual gestão municipal com políticas para mulheres. Portanto, cobramos da ministra Cida mais editais e fomentos que possibilitem maior investimento para nossa Dourados”.

Por fim, registrou que na secunda-feira estará, enquanto Superintendente da SPU, firmando um protocolo de intenção com o governo do estado, ministério das mulheres e SPU para doação do terreno, em Corumbá, para a construção da Casa da Mulher brasileira de lá. “Tenho muito orgulho de fazer parte de um governo que cumpre promessas e pensa com carinho no interior de MS, muito diferente do ex-presidente Bolsonaro. Farei questão de convidar o presidente Lula e a Janja para inauguração da casa da mulher brasileira em Dourados. Faremos uma grande festa”, finalizou Botelho.

