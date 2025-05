Apenas 4,1% dos eleitores foram regularizar o título junto ao TRE/MS

Passado o prazo para o eleitor que não votou e não justificou as ausências das três últimas eleições, regularizar o título junto à Justiça Eleitoral, cerca de 5 milhões de pessoas terão o documento cancelado em todo o país. Em Mato Grosso do Sul o número chega a 88.576 mil pessoas que não regularizaram dos 92.981 faltosos das últimas eleições. Atualmente o estado tem 2.032.487 eleitores aptos a votares e apenas 1.546.904 (76,11%) compareceram na última eleição.

No Estado 3.899 mil pessoas regularizaram e não perdem os benefícios da regularidade do título, esse número representa 4,1% do total de faltosos, evidenciando a crescente falta de participação, atrelada ainda as abstenções. Nas últimas eleições municipais, Mato Grosso do Sul registrou recorde de 23,89% dos eleitores que faltaram às urnas com 485.583 abstenções. Em comparativo, nas eleições gerais de 2022, com políticos concorrendo a cargos no Governo do estado, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e presidência da República a abstenção foi de 22,08%.

Em Campo Grande não foi diferente, nas eleições de 2024 a abstenção chegou em 25,50%, número próximo, mas ainda maior que o registrado em 2020, que foi de 25,14%. O número também marca, segundo dados da Justiça Eleitoral, a maior porcentagem de abstenções já registrada na Capital sul-mato-grossense, com apenas 74,50% da população apta a votar estando presente nas urnas neste domingo.

Com o cancelamento de mais de 33 mil eleitores sem regularização em Campo Grande, 88 mil no Mato Grosso do Sul e 5 milhões no Brasil, as chances do número de comparecimentos aumentar podem não ser satisfatórias.

Com os cancelamentos, os eleitores ficam impedidos de votar, tomar posse em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação eleitoral.

As eleitoras e os eleitores com inscrições passíveis de cancelamento que procurarem o cartório eleitoral a partir de 20 de maio serão orientados a requerer a regularização de seus títulos no cartório ou no Autoatendimento Eleitoral, instruindo o requerimento com a documentação necessária à sua apreciação.

O eleitor deve verificar se teve o título cancelado consultando sua situação eleitoral no site do TSE pois não será notificado individualmente.

Por Carol Chaves

