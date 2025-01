Ao lado de Riedel, senadora Soraya participa da entrega de veículos e posse de concursados da IAGRO

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) esteve presente na manhã desta quinta-feira (16), na solenidade de entrega de 23 novos veículos à Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e na apresentação de 29 novos médicos-veterinários, aprovados em concurso, que atuarão como fiscais estaduais agropecuários. O evento ocorreu na sede da Iagro em Campo Grande, e contou com a participação do governador Eduardo Riedel e de outras autoridades.

Durante a cerimônia, a senadora destacou a importância desse investimento para consolidar o compromisso de Mato Grosso do Sul com a sanidade animal e vegetal. “Essa entrega é um marco importante para o fortalecimento do nosso setor agropecuário, que é a base da economia sul-mato-grossense. O reforço na estrutura e no quadro de fiscais estaduais é essencial para alcançarmos o reconhecimento internacional como zona livre de febre aftosa sem vacinação, ampliando a competitividade de nossos produtos no mercado global”, destacou Soraya Thronicke.

Com os novos veículos e profissionais, a Iagro terá maior capacidade de fiscalização e monitoramento, contribuindo diretamente para a segurança sanitária e para o desenvolvimento sustentável do agronegócio no Estado. “Além de assegurar a saúde animal e vegetal, essa iniciativa reforça a credibilidade do Brasil nos mercados internacionais, algo fundamental para mantermos e ampliarmos nossos acordos comerciais”, pontuou a senadora.

O governador Eduardo Riedel também enfatizou o impacto positivo dessa medida. “Com esses novos recursos, estamos fortalecendo a defesa sanitária de Mato Grosso do Sul e garantindo o avanço no objetivo de conquistar o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Isso representa um salto de qualidade e credibilidade para o nosso Estado”, afirmou.