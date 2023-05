André garante que se prefeitura tiver quebrada não é candidato

Ex-governador também defende que MDB não lance qualquer nome

Em meio à especulação dos nomes que disputarão a Prefeitura de Campo Grande, o ex-governador André Puccinelli, um dos cotados, disse, ao jornal O Estado, que avalia a situação financeira da prefeitura. Ele diz que, caso a prefeitura esteja quebrada, não sairá candidato. André, que se mantém na liderança das pesquisas, defende que o MDB não deve lançar candidato apenas para entrar na disputa. Ele prefere alguém com chances reais de vencer ou compor com outro partido.

Ao comentar sobre possível candidatura, o ex-governador fez questão de afirmar que vontade não falta e que sua gestão, à frente do município, foi a melhor dos últimos tempos. “Vontade não falta. Eu gosto de Campo Grande, é uma espetacular cidade. A nossa equipe foi a melhor que se teve, à frente da prefeitura, respeitando o Lúdio, que eu admirava, o Juvêncio, que eu admirava, Canale, dos tempos que nos contam, do Levy Dias, mas a nossa equipe foi a melhor de todos os tempos, inclusive, até os dias de hoje”, disse Puccinelli, que dá um aviso aos emedebistas. “Eu entreguei a prefeitura, em 2004, com R$ 56 milhões em caixa, 45 obras na área educacional com o dinheiro de cada uma delas reservado. Agora, pegar uma prefeitura que dizem estar quebrada? Estou estudando todos os balancetes anuais que os prefeitos passaram ao Tribunal de Contas, com análise do TCE, de 2013, 2014, até 2022. Se tiver quebrada, como dizem que está, não vou ser candidato”, definiu.

Recentemente, tem se falado em uma federação MDB e PSDB. Puccinelli faz questão de frisar que o PSDB é que está procurando o MDB. “Nós não somos. Tanto ao nível federal quanto ao nível estadual, nós podemos compor. O PSDB cresceu à sombra nossa, do MDB. Não há problema algum, nós, que agora que estamos inferiorizados, em termos eleitorais quantitativos, não há demérito nenhum e se pode pensar numa federação, numa aliança, não há problema, nem da minha parte e nem do MDB.”

Comentando sobre o possível nome a ser lançado para a disputa da prefeitura pelo PSDB, o deputado federal Beto Pereira, Puccineli destaca que aprendeu política com o doutor Wilson Barbosa Martins e sempre é esperado que alguém apresente a cabeça de chapa para, posteriormente, apresentar-se o vice. “Quem apresenta a cabeça não veta o nome do vice e vice-versa. Então, o Beto Pereira pode ser, não tem problema nenhum. Por enquanto, eu estou à frente das pesquisas”, diz, ironicamente.

Sobre bastidores, o ex-governador duvida da possibilidade de Reinaldo Azambuja, hoje presidente estadual do PSDB e ex-governador do Estado, que foi o único mandatário a conseguir eleger seu sucessor, disputar o cargo para prefeito da Capital. “O Reinaldo é inteligente, não vai sair candidato a prefeito.” André Puccinelli também expôs sua preferência, de que o MDB não venha com uma candidatura apenas para preencher lacuna ou mostrar posição, até mesmo se o nome de André for consenso ou se haveria uma divisão, no partido. Ele não concorda que seja lançado pré-candidato sem chances de vencer. “Caso não seja eu, não adianta insistir em candidatura própria do MDB aqui, na Capital. Não adianta a gente ficar com o argumento de que tem de apresentar candidatura própria. Se não for eu, vai ter composição. Com o PSDB, com PT, PSB, PSD, PP, com o PL…”

Sobre a senadora Tereza Cristina, o ex-governador acredita que ela não mira a disputa a sucessão estadual, em 2026. “Eu entendo que a Tereza Cristina é inteligente, também. Ela não virá como candidata ao governo do Estado. Mesmo que seja no meio do mandato e ela não perde, tem mais quatro anos depois, mas eu creio que ela não seja candidata à governadora. Seria um bom nome. Teria o meu apoio? Discutiríamos isso, se o MDB, não só o André, daria apoio a ela”, concluiu.

