Terça-feira será de chuva e queda de temperatura em MS

A terça-feira (9) amanhece com tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma frente fria e de uma área de baixa pressão atmosférica. A frente fria deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas principalmente para a região sul do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e, em alguns pontos, até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas regiões Cone-Sul e Sul-fronteira, as temperaturas mínimas ficam abaixo de 20ºC. Para Iguatemi, a menor temperatura prevista é de 18ºC e, para Ponta Porã, 19ºC. Em Campo Grande, os termômetros marcam de 21ºC a 27ºC.

E as maiores temperaturas são esperadas para as regiões Norte, Bolsão e no Pantanal: 31ºC em Aquidauana; Paranaíba e Três Lagoas; e 29ºC em Aquidauana.

Durante a semana, haverá queda gradativa nas temperaturas, confome o avanço de uma massa de ar frio. Entre hoje e quarta-feira (10), as mínimas variam entre 14ºC e 18ºC e máximas até 28ºC para a região sul do Estado.

Ainda segundo o Cemtec, após a passagem da frente fria haverá uma queda mais acentuada das temperaturas, principalmente para a região sul do Estado, com valores que devem variar entre 14ºC e 16ºC. O frio mais significativo será na quinta-feira (11), principalmente na metade sul de MS, com minímas entre os 10ºC e 12ºC.

Para a região norte, esperam-se mínimas de 21°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, mínima de 19°C e máxima de 28°C. Os ventos atuam do quadrante sul/sudeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

No fim de semana, as regiões central e leste também também devem perceber o avanço do ar frio, com mínimas entre 16 e 18°C.

Alerta

O Estado está sob alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso vale para 62 municípios de Mato Grosso do Sul, com validade até o fim da manhã de hoje, podendo ser renovado.