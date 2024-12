Alexandre de Moraes mantém prisões de Braga Netto e Mário Fernandes em investigação sobre tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter as prisões preventivas do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa, e do general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro. Os dois são investigados em relação à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A decisão de Moraes negou os pedidos das defesas para liberação dos acusados. O caso de Braga Netto está sob sigilo, e o general encontra-se preso desde 14 de dezembro. O mandado de prisão preventiva foi emitido pelo ministro a pedido da Polícia Federal (PF), após indícios de que o ex-ministro teria tentado interferir nas investigações relacionadas à delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Braga Netto é acusado de tentar obter informações sobre a colaboração premiada de Mauro Cid por meio de contatos com o pai do delator, Mauro César Lorena Cid. As mensagens interceptadas revelam que ele buscava alinhar versões entre os investigados e controlar as informações compartilhadas. Essas trocas ocorreram em meados de 2023 e foram mencionadas por Moraes em sua decisão, que incluiu trechos ainda não divulgados da delação de Mauro Cid.

Em relação a Mário Fernandes, o STF também decidiu manter sua prisão preventiva, reforçando a gravidade das ações atribuídas ao ex-secretário executivo. Segundo Moraes, Fernandes fazia parte de um “Núcleo de Oficiais de Alta Patente”, que teria atuado para incitar apoio a medidas destinadas à consolidação de um golpe de Estado. O ministro destacou que o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) também recomendava a manutenção da prisão.

Conforme o ministro, as provas reunidas até o momento apontam para a participação ativa de Fernandes no planejamento e apoio a ações relacionadas à tentativa de subversão da ordem democrática.

As prisões de Braga Netto e Mário Fernandes são vistas como avanços importantes nas investigações conduzidas pela Polícia Federal e acompanhadas pelo STF. Moraes enfatizou que as decisões visam assegurar a continuidade das apurações sem interferências e garantir a responsabilidade de todos os envolvidos no suposto esquema.

Ambos os acusados permanecem presos preventivamente, enquanto o STF avalia novos elementos que possam emergir das investigações em curso.

Com informações do SBT News

