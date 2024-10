ALEMS realiza sessão solene para entrega de títulos e comendas

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, no dia 31 de outubro (quinta-feira), a Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Sul-mato-grossense e Comenda do Mérito Legislativo. Serão homenageadas mais de 90 pessoas indicadas pelos parlamentares. A cerimônia acontecerá a partir das 19h no Auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Diversas personalidades que, em suas diferentes atividades, trabalham e se dedicam para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul, receberão as honrarias na solenidade proposta por todos os deputados estaduais da 12º Legislatura.

Honrarias

De acordo com o Regimento Interno (Resolução 65/2008), a Casa de Leis pode realizar duas sessões solenes anuais para entrega dessas honrarias. Cada deputado estadual poderá indicar, por cerimônica, duas personalidades para serem agraciadas com o Título de Cidadão Sul-mato-grossense e duas personalidades com a Comenda do Mérito Legislativo.

Por meio do Título de Cidadão Sul-mato-grossense, o Parlamento presta homenagem às pessoas nascidas em outro estado, mas que impactaram positivamente na vida das pessoas de Mato Grosso do Sul.

A Comenda do Mérito Legislativo é entregue às pessoas nascidas ou não no estado de Mato Grosso do Sul. A condecoração é uma medalha de lapela, em que está cunhada a imagem do Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo, firmada com uma fita com as cores da bandeira do Estado: azul, branco e verde.

Com informações da Agência Alems

https://al.ms.gov.br/Noticias/140805/alems-realiza-sessao-solene-para-entrega-de-titulos-e-comendas