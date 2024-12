ALEMS realiza sessão solene em comemoração aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), realizará nesta terça-feira (10), sessão solene de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em Comemoração aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. O evento terá início às 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

A honraria foi instituída pela Resolução 109 de 2024, com a finalidade de reconhecer o impacto cultural, social e econômico dos italianos e seus descendentes no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do país.

“Desde sua chegada ao Brasil, os imigrantes italianos desempenharam um papel fundamental na construção de diversas regiões, trazendo consigo não apenas sua força de trabalho, mas também uma rica herança cultural, baseada em valores de cooperação, empreendedorismo e dedicação”, disse Câmara.

A chegada do navio “La Sofia”, no porto de Vitória, em fevereiro de 1874, é considerada como início oficial da imigração italiana no Brasil. Conforme a Embaixada Italiana, cerca de 25 milhões de brasileiros têm ascendência italiana. A comunidade de descendentes italianos no país é considerada a maior do mundo.

A solenidade é aberta ao público e à imprensa. A Casa de Leis está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

A celebração dos 150 anos da Imigração será transmitida pelas mídias sociais Facebook , Instagram , Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS. E também pela TV Assembleia MS nos canais 7.2 e 9 da Claro NET TV, e ainda no link TV ALEMS. Ainda pela Rádio ALEMS está na FM 105.5 ou neste link Rádio ALEMS.

Com informações da Agência Alems

