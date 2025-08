Alems pode ter comissão para acompanhar efeitos do Tarifaço em MS

A formação de uma comissão para acompanhar os desdobramentos das negociações mantidas pelo Governo Federal junto ao Governo dos Estados Unidos deverá ser proposta já na primeira sessão da Assembleia Legislativa, no início dos trabalhos após o recesso de meio do ano. O retorno dos parlamentares está previsto para acontecer no dia 5 de agosto, a próxima terça-feira, e o assunto deve marcar os debates entre os parlamentares.

“É um tema que certamente exigirá muitos debates. Defendo que o caminho seja o diálogo. Por isso, precisamos tratar a Lei da Reciprocidade Comercial, sancionada recentemente, como uma alternativa necessária frente às barreiras internacionais”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP). Claro acredita que este tarifaço poderá afetar a economia do estado e, por isso há necessidade de o Poder Legislativo acompanhar os desdobramentos das negociações.

Ao final do semestre Legislativo Gerson Claro já havia manifestado preocupação com os impactos do tarifaço ser questionado sobre as expectativas para o reinício dos Trabalhos que deverá coincidir com entrada em vigor das medidas determinadas pelo presidente Donald Trump prevista para o dia 7 de agosto. Gerson Claro tem mencionado os desdobramentos da taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, medida que deve e impactar especialmente o agronegócio nacional.

Reciprocidade

Aprovada no Congresso Nacional, a Lei da Reciprocidade autoriza o governo brasileiro a adotar contramedidas em relação a países ou blocos econômicos, como os Estados Unidos e a União Europeia, que impuserem restrições às exportações nacionais. A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP-MS) foi relatora do projeto de lei que deu origem à norma (PL 2.088/2023).