Alems e Federação das CDLs de MS discutem Parceria Estratégica entre o Estado e Jujuy da Argentina

Na manhã dessa terça-feira (18), o deputado Renato Câmara, recebeu na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) a delegação de Jujuy, Argentina, a Federação das CDLs de MS e demais autoridades, com vistas a explorar novas oportunidades de negócios, focados na ampliação do turismo e no fortalecimento das relações comerciais entre as regiões.

O encontro reuniu autoridades do setor de turismo de Mato Grosso do Sul, empresários e representantes do setor produtivo de ambos os países, além do embaixador João Carlos Parkinson.

A presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, sublinhou a importância da parceria entre o setor público e privado para impulsionar o desenvolvimento regional: “Queremos servir de elo entre o público e privado para fomentar o setor de turismo do nosso Estado e demais relações comerciais, fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico que almejamos para a população e nosso varejo”, enfatizou a presidente.

O deputado Renato Câmara, líder da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços de MS, pontuou a importância da Rota Bioceânica para a integração econômica e o papel estratégico de Mato Grosso do Sul para os mercados do Brasil e da Argentina. O deputado destacou em sua fala: “quais os benefícios que a Rota Bioceânica vai trazer para os empresários e para a população? A FCDL, por meio da presidente Inês, junto com a comissão da Argentina, veio conhecer de perto as nossas potencialidades. E a Assembleia Legislativa está presente nessa discussão para promover e destravar legislações e projetos que precisam ter continuidade. O nosso compromisso é garantir que esse desenvolvimento chegue, de fato, até a população.”

O próximo passo envolve a formalização de acordos e implementação de projetos para consolidar a aproximação entre os dois territórios.