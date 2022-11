Alckmin reluta contra ministérios e deve iniciar transição

Geraldo Alckmin, vice-presidente, deve iniciar nesta quinta-feira (3) o processo de início de transição de Governo em Brasília.

Segundo a CNN, ele resiste a aceitar cargos em Ministérios, mesmo já tendo o seu nome cogitado para inúmeras pastas como para a Defesa, Agricultura, Indústria e até mesmo para a Fazenda.

Mas o vice sinaliza que sua preferência é atuar como uma carta coringa, de Lula (PT) dentro do Governo e intermediar politicamente.

