Alcides Bernal deve concorrer à Prefeitura de Campo Grande pelo Democracia Cristã

O partido DC (Democracia Cristã), que tem como líder nacional José Maria Eymael, figura que ficou conhecida nacionalmente pelas propagandas eleitorais, nas inúmeras vezes que concorreu a presidente do Brasil, convidou, oficialmente, o ex-prefeito Alcides Bernal para disputar as eleições municipais de 2024, como candidato do partido, em Campo Grande.

“Estamos imensamente felizes em receber o Bernal em nosso partido. A função dos partidos políticos é oferecer opções à sociedade. E, para isso, temos que nos desprender do sistema políticoque já existe. Como disse o ex-prefeito: A nossa aliança é com o povo. Venha Bernal, rumo a 2024”, declarou o presidente estadual do DC, Edilso Vieira.

Segundo o presidente estadual da sigla, o partido está presente em 15 municípios do Estado, inclusive em Campo Grande, com 10 mil filiados no Mato Grosso do Sul, sendo cerca de 2.200 filiados em Campo Grande. Com pouco mais de seis meses à frente do diretório, Vieira vem lançando pré-candidaturas em diversos municípios. O partido terá candidatos em Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo, Bataiporã, Antônio João, Amambai, Juti, Rio Verde, Jatei, Ladário, Angélica, Vicentina. Além disso, pretende fazer alianças com outros partidos.

Eleição 2012

Alcides Bernal, na época filiado ao PP, foi eleito prefeito Governador Eduardo Riedel, em entrevista antes de sair de férias de fim de ano Alcides Bernal durante a eleição de 2012, que o elegeu a prefeito de Campo Grande de Campo Grande no dia 28 de outubro de 2012, em segundo turno, na disputa com Edson Giroto, do PMDB. O candidato do PP teve 270.927 votos válidos, o que corresponde a 62,55%. Edson Giroto (PMDB) teve 162.212 votos, equivalente a 37,45%.

A vitória de Bernal, naquela época, quebrava um ciclo de hegemonia administrativa do antigo PMDB, atualmente MDB, em Campo Grande, maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul. O partido comandava o Executivo campo-grandense desde 1993.

Por – Alberto Gonçalves e Daniela Alves

