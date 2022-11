Agentes aguardam retorno de negociação e ameaçam manifestação

O presidente do SISEM, o vereador Marcos Tabosa (PDT), confirmou na manhã desta sexta-feira (25), que o acordo de aumento salarial da categoria de agentes da Saúde e agende Comunitários de Endemias da Capital terão o aumento previsto de 4,78% e agora aguarda a confirmação dos demais benefícios como por exemplo os R$600 reais do bolsa alimentação do administrativo da educação que hoje recebem R$450 reais.

Tabosa (PDT), tinha uma reunião nesta tarde (25), com a secretária de finanças e outras autoridades para debater o aumento previsto para dezembro do piso dos servidores, mas a reunião foi cancelada pela segunda vez, porém a secretária de Finanças está em contato direto com ele e até a tarde de hoje deve ter o retorno das reinvindicações como bolsa alimentação.

Dentre os pedidos que a categoria aguarda é sobre o pagamento de insalubridade previsto em Lei 11350 e ameaçam fazer uma manifestação caso a administração confirme que não receberão.

O valor do bolsa alimentação aguardado pelos servidores foi discutido em abril. Dentre os acordos em aberto que a categoria pleiteia é a negociação que está em aberto do aumento para os funcionários que estão cursando e os que ganham menos de um salário-mínimo.

“Desde outubro os vereadores aguardam o plano de cargos e carreiras para votarem e até o momento nada”, questionou o presidente e também vereador.

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), está enfrentado uma série de dificuldades em relação a manter o teto de gastos da prefeitura para que não responder por improbidade administrativa e cumprir os compromissos de aumento salarial previsto pelo ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD).

