Agenda: Sessões solenes, reunião de frente e palestra pela saúde do homem estão previstas

A semana de 24 a 28 de novembro de 2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem diversos eventos previstos. A agenda do Legislativo está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e pode ser acessada diretamente por este link.

Terça-feira

Os deputados estaduais se reúnem para a votação da Ordem do Dia na sessão ordinária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

A noite do dia 25 será realizada a Sessão Solene de Entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad, instituída pela resolução nº 031/2017. O evento ocorre a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Coronel David (PL), àqueles que contribuíram para a Segurança Pública.

Quarta-feira

O dia 26 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Na sequência ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Pela tarde, a partir das 14h no Plenarinho, ocorre a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas, por proposição do deputado Zeca do PT, que afirmou que serão debatidos os entraves relacionados ao acesso à energia elétrica nos assentamentos rurais.

À noite, a partir das 19h, ocorre a Sessão Solene e Outorga da Medalha Tom do Pantanal – Arara Azul, no Plenário Júlio Maia. O evento foi proposto pelo deputado Roberto Hashioka (União), em alusão ao Dia do Músico.

Quinta-feira

O dia começa com a votação da Ordem do Dia na sessão ordinária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

A partir das 19h, o mesmo local recebe a Sessão Solene para Entrega do Prêmio ” Independência do Líbano”, em comemoração ao Dia da Comunidade Libanesa no Estado de MS – Lei nº 3.438 de 21/11/2007. A proposição é do deputado Neno Razuk (PL).

Sexta-feira

Dia 28 encerra a semana com a Palestra Alusiva ao Novembro Azul, pela saúde do homem, promovida pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, com palestra do médico urologista e professor universitário André Domingos e pelo médico do quadro de servidores da ALEMS, Henrique F. de Brito. O evento está previsto para as 11h, na Sala Multiuso.

Serviço

Todos os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. As ações terão a cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook e Youtube.

Você também pode acompanhar pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: ALEMS: TV ALEMS (canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV), Rádio ALEMS FM 105.5, além das transmissões no Facebook, YouTube e nos links disponibilizados no portal da Casa de Leis.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais