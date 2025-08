Agenda: Semana na ALEMS tem debate sobre o novo PNE e homenagem aos advogados

Iniciando o segundo semestre, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) da próxima semana, entre os dias 3 a 9 de agosto, conta com a realização da audiência sobre o novo Plano Nacional de Educação, reuniões de Frentes Parlamentares, sessões plenárias, reunião ordinária da CCJR, curso de Libras e solenidade em homenagem aos advogados.

Segunda-feira (4)

A semana inicia na segunda com o Curso de Libras, na Sala Multiuso, na segunda-feira (4), que começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, e acontecer todas as segundas-feiras das 14h às 16h, até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira (5)

Na terça-feira (5), a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, acontece a Reunião da Frente Parlamentar em Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias de Mato Grosso do Sul. O proponente é o coordenador do grupo de trabalho, deputado Renato Câmara (MDB). O objetivo é o fortalecimento do diálogo entre a Assembleia Legislativa e os profissionais que atuam na promoção da saúde e enfrentamento às endemias.

Quarta-feira (6)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontece às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Quinta-feira (7)

Na quinta-feira, a partir das 13h, no Plenário Júlio Maia, acontece a Audiência da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PNE), para debater sobre o novo PNE e o Projeto de Lei 2614/2024, por proposição do deputado e presidente Gerson Claro (PP) com o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) e a presença da deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Também acontece na Casa de Leis, a partir das 13h30, a reunião da Frente Parlamentar do Leite, coordenada pelo deputado e vice-presidente da ALEMS, Renato Câmara (MDB). Um dos assuntos da pauta é o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite – MS/PROLEITE.

À noite, a partira das 19h, o Plenário Júlio Maia sedia a Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito Advocatício do Estado de MS “Jorge Antônio Siufi”, instituída pela Resolução 41/2012, por proposição do deputado Lidio Lopes (sem partido). Serão homenageados os profissionais com reconhecida atuação no cenário jurídico em Mato Grosso do Sul.

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais