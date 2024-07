Agenda: semana com evento a mulheres candidatas e solenidade aos nordestinos

A agenda da semana de 8 a 12 de julho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será marcada por palestra e solenidade. Quaisquer eventos no Legislativo podem ser acompanhados pelo público ou imprensa, no Palácio Guaicurus, Bloco 9 do Parque dos Poderes ou pelas coberturas dos canais oficiais pelo site www.al.ms.gov.br, TV ALEMS no canal 7.2, sinal aberto, canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS, como também pela Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS.

Terça-feira (9)

Pela manhã teremos a sessão ordinária, no Plenário Júlio Maia, às 9h. No mesmo local, às 16h, está marcada a sessão solene de concessão da Comenda “Asa Branca”, alusiva ao Dia da Comunidade Nordestina no Estado de Mato Grosso do Sul. A proposição do evento é do deputado Paulo Corrêa (PSDB), autor da Resolução 27/2017, que criou a honraria para homenagear nordestinos e seus descendentes que contribuíram para o desenvolvimento do Estado.

Quarta-feira (10)

Além da sessão ordinária às 9h, no Plenário Júlio Maia e a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h no Plenarinho Nelito Câmara, a ALEMS tem marcada na agenda, às 14h também no Plenarinho, a reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, por proposição do deputado coordenador, Renato Câmara (MDB). A Frente possui membros representantes de 25 instituições da sociedade organizada, de Ensino e Pesquisa e ainda do poder público e tem por objetivo subsidiar de informações técnicas as iniciativas parlamentares, no que concerne aos recursos hídricos, e ainda motivar a difusão da cultura da conservação e uso racional das águas.

Quinta-feira (11)

A quinta-feira (11) começa com sessão ordinária, às 9h, no Plenário Júlio Maia e o local receberá no período da tarde, às 13h30, a palestra Mulheres Candidatas: Conheçam seus Direitos. A realização é da ALEMS, por meio da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, junto ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado e Secretaria de Estado da Cidadania.

Segundo a coordenadora da Comissão e proponente do evento, deputada Mara Caseiro (PSDB), será uma “oportunidade crucial para as mulheres que aspiram a cargos públicos”. “Serão repassadas informações valiosas para enfrentar os desafios do processo eleitoral. A iniciativa reflete o compromisso das instituições envolvidas em promover a igualdade de gênero e fortalecer a participação feminina na política”, explicou a deputada. O evento contará com palestra dos promotores públicos Moisés Casarotto e Mayara Santos de Souza e ainda com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Serviço

A agenda do Legislativo está disponível por este link e os eventos podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio.

