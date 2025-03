Agenda: Debate sobre suinocultura é destaque na primeira semana de abril

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) inicia abril com reunião para discussão sobre a cadeia da suinocultura do Estado. Na primeira semana do mês, integrantes da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura, coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB), irão debater demandas do setor. A Casa de Leis também realizará as atividades ordinárias e apoiará evento ligado à sensibilização da sociedade quanto ao autismo.

Por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), os integrantes da coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura se encontram na terça-feira (1º) na sala de Reuniões Deputado Roberto Orro, na ALEMS. Essa Frente Parlamentar, entre outros objetivos, visa à promoção de debates sobre a cadeia produtiva dos suínos, à criação de iniciativas legislativas e ao incentivo ao desenvolvimento da cultura de suínos no estado.

A abertura de espaço na Casa de Leis para a discussão de demandas da suinocultura corrobora a importância do setor à economia estadual. De acordo com o último boletim de abates, elaborado pelo IBGE, a produção de suínos teve alta de 13,7% no quarto trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Atividades legislativas ordinárias

A ALEMS realiza, a partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira, sessões ordinárias. Nessas reuniões, abertas à participação do público em geral, são discutidos e votados projetos que tramitam na Casa de Leis, além de realização de leituras de expedientes, como mensagens e ofícios, e uso da palavra por parlamentares.

Na quarta-feira (2), a partir das 8h, os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reunirem para analisar e votar a constitucionalidade e outros aspectos legais das proposições que tramitam no Parlamento.

Corrida e Caminhada da AMA

A semana se encerra com a 3ª Corrida e Caminhada da AMA Campo Grande, realizada pela Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) e com apoio da Assembleia Legislativa (veja o regulamento). O evento será realizado no sábado (5) e no domingo (5) das 5h às 11h. A largada e a chegada serão em frente ao estacionamento da ALEMS, no Parque dos Poderes.

