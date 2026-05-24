Agenda da Assembleia Legislativa traz seminários e eventos focados no agronegócio

Na última semana de maio, de 24 a 30, a agenda da Assembleia Legislativa traz audiências, seminário, sessões plenárias, reunião da CCJR e o tradicional Leite da Manhã, que integra os debates sobre o leite.

As 14h da terça-feira (26), o Plenarinho Nelito Câmara sedia a Audiência Pública para a Prestação de Contas do 1º RQDA/2026. Evento é da SES (Secretaria de Estado de Saúde), por proposição do deputado Lucas de Lima (PL), presidente da Comissão Permanente de Saúde.

Na quarta-feira (27) acontece o evento Leite da Manhã, que integra o IV Seminário Estadual do Leite. O encontro será na sala de reuniões da Presidência, às 8h, por proposição do deputado Renato Câmara (Republicanos).

Durante a tarde, a partir das 14h, acontece a audiência pública com o tema “Reposição Salarial e Aposentadoria Digna” para Professores da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e demais servidores estaduais, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, por proposição da deputada Gleice Jane (PT).

A partir das 13h da sexta-feira, o plenário Deputado Júlio Maia é palco do Seminário IV Seminário Estadual do Leite. Por proposição do deputado Renato Câmara, o evento traz atualizações sobre o leite, um dos mais importantes alimentos que integram a mesa dos sul-mato-grossenses. O encontro reúne produtores, especialistas, pesquisadores e representantes do setor para debater os desafios da cadeia leiteira

Esta semana ainda terá reunião ordinária da CCJR ( Comissão de Constituição, Justiça e Redação) no Plenarinho, a partir das 8h. O grupo de trabalho avalia a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB).

As sessões plenárias seguem a rotina já estabelecida e acontecem na terça, quarta e quinta-feira, a partir das 9h. Para quarta-feira está prevista a leitura do projeto de lei que altera o Código de Organização e Divisão Judiciária estadual. De acordo com o texto proposto, será alterado a forma de promoção por antiguidade e merecimento, que deverá ser precedida de dupla remoção.