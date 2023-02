Aeroporto de Dourados será concluído em maio, diz Geraldo Resende

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB, acredita ainda nesse ano Dourados terá o Aeroporto funcionando plenamente e isso lhe foi assegurados pelo atual Ministro do de Portos e Aerportos Márcio frança. “O ministro Marcio França me assegurou que existe uma previsão para a consclusão em maio, mas eu acredito que ainda vai mais alguns meses mas esse ano ainda teremos o aeroporto funcionando”. Esta foi a afirmação do deputado federal Geraldo Resende (PSDB) em visita ao Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul na tarde desta segunda-feira. Ele comentou que manteve as tratativas com o ministro de Portos e Aeroportos Márcio França para que possam ser aceleradas as obras de do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira em Dourados.

As obras estão sendo realizadas por equipes do Exército Brasileiro e que tinham a estimativa de conclusão no início de 2023 e tem gerando um clima de impaciência junto a pópulação do Município. “Há muito tempo que Dourados necessita de um aerpoporto para que possa atender o agronegócio e a população de um modo geral que sempre que necessita realizar uma viagem para os grandes centro tem que ir a Ponta Porã ou vir a Campo Grande”, afirmou Geraldo Rezende

Como permaneceu em Mato Grosso do Sul desde o início do segundo mandato do Governador Reinaldo Azambuja na Secretaria de Saúde, Geraldo Resende admitiu que não teve como acompanhar os trabalhos da obra do aeroporto mas agora retornando ao Congresso ele de imediato procurou o Ministro de Portos e Aeroportos Marcio França (PSB) que foi seu colega da Câmara Federal para intercer pela conclusão da obra.

Primeira fase

Geraldo Resende disse que as obras já tiveram 80% da sua primeira fase concluidas mas que nos últimos meses ocorreu uma s desaceleração nos trabalhos por parte das equipes do Exército e isso tem gerando um descontentamento. Na primeira etapa, estava prevista aa elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para a construção das edificações do aeródromo, como o novo terminal de passageiros.

A obra tem um custo estimado de R$ 72 milhões oriundos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) e contempla reforma e ampliação da pista de pouso e decolagens em 300 metros, além da regularização das faixas de pista e áreas de segurança, drenagem, colocação de cerca operacional e trabalhos de terraplenagem das áreas destinadas às futuras edificações.

