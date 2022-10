Advogado desmente dívida de esposa de candidato ao Governo

Defesa da empresária e esposa do candidato ao governo do Estado, Capitão Contar (PRTB), Iara Diniz se manifestou na última quinta-feira (20) através de uma nota divulgada por seu advogado que afirma que publicação afirmando que ela deveria R$1,3 milhão ao ex-sócio não passou de falsa e artimanha política para atingir a campanha de seu marido.

Nota

É mentira que a empresária Iara Diniz usou título falso para cobrar dívida de R$ 1,2 milhão do ex-sócio Daniel Gomes Nascimento, conforme divulgou o site Campo Grande News.

Trata-se de mais uma fake news criminosa para atacar a honra de familiares do Capitão Contar e influenciar indevidamente a vontade do eleitor no segundo turno dessas eleições.

Iara Diniz cobra, sim, uma dívida de R$ 1,2 milhão porque Daniel Gomes não cumpriu as obrigações financeiras previstas em contrato de parceria comercial.

A equipe do Capitão Contar já ingressou na Justiça Eleitoral e na Justiça comum com 150 ações contra ilegalidades cometidas pelos adversários políticos. Deste total, 87 foram ações contra fake news.

É inaceitável que adversários políticos usem blogs e sites de aluguel para espalhar mentiras e tumultuar o processo eleitoral.

Pedro Garcia, advogado da Campanha Capitão Contar