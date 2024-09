Adriane recebe Damares Alves e lideranças da Direita no 1º Encontro Delas

Campo Grande será palco de um evento para a política conservadora nesta quarta-feira (25), recebendo lideranças femininas de Direita, cristãs e conservadoras. Diversas mulheres irão se reunir com a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”. O 1° Encontro Delas, que ocorrerá no Comitê Central, localizado na Rua Gonçalo Alves nº 354, promete mobilizar a militância e demostrar a força feminina na política e a importância de valores como fé, família e integridade.

O encontro contará com a presença de grandes nomes da política nacional, como as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS), além da ex-governadora do Paraná Cida Borghetti, e a vice da chapa majoritária, Dra. Camilla Nascimento.

O 1° Encontro Delas será um espaço para mulheres de todo o Estado compartilharem experiências, fortalecerem laços e reafirmarem seu papel na construção de uma sociedade que respeite seus princípios e valores. O lema do evento é “Mulheres, levantem-se e juntem-se a nós!”.