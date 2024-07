Adriane prefere Capitão Contar, mas pode ter Juiz Odilon como vice

O Capitão Contar, do PRTB continua sendo o nome preferido para ser o candidato a vice na chapa de Adriane Lopes (PP), mas já surgem como alternativas, o ex-juiz federal, Odilon Oliveira, e também o atual pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, Beto Figueiró, além da jornalista Juliana Gaioso, pré-candidata a vereadora pelo PP.

As definições sobre as com posições das chapas devem ocorrer em breve, com o prazo para a realização das convenções partidárias se aproximando.

Os nomes dos possíveis vices surgiram durante o ato que marcou o lançamento da pré-candidatura de Adriane Lopes à reeleição e dos pré-candidatos a vereadores das chapas do PP e do Avante. O evento contou também com as presenças da Senadora Tereza Cristina, do deputado Federal Luiz Ovando, ambos do PP.

Durante o evento, Dr. Luiz Ovando destacou os desafios enfrentados por Adriane e condenou a hostilidade e infidelidade que ela sofreu.

Contar, antes de tomar alguma decisão deve ter uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, podendo obter deste um compromisso de indicação para disputar o Senado. Neste caso, caberia a Tereza pedir para Bolsonaro a liberação de Contar, convencendo-lhe de que teria duas possibilidades de vitória na Capital.

A definição do nome do vice deve ficar para as próximas semanas e primeiramente vai depender de uma resposta do presidente regional do PRTB, o ex-deputado Capitão Contar, que deverá ser procurado pela prefeita Adriane Lopes. A convenção do Progressistas foi confirma para dia 3 de agosto, às 9h sendo que até esta data já terá sido definido o nome do companheiro ou da companheira de chapa da prefeita.(LS)

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.