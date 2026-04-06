Adriane Lopes nomeia ex-superintendente regional da PRF, Ciro Vieira Ferreira, para comandar a Agetran

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), nomeou nesta segunda-feira (6), Ciro Vieira Ferreira como novo diretor de trânsito da AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). A nomeação busca fortalecer a gestão da mobilidade urbana da Capital com um perfil técnico e experiência consolidada em segurança pública.

Com mais de 30 anos de atuação, Ciro assume o cargo trazendo um histórico de funções estratégicas na Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre os principais cargos ocupados, destaca-se a função de superintendente regional da PRF em Mato Grosso do Sul, além de ter atuado como diretor de Operações, sendo responsável pelo planejamento e execução de ações em todo o território nacional, incluindo operações durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.

O novo diretor também exerceu o cargo de diretor de Administração da PRF, com responsabilidade sobre áreas como orçamento, tecnologia da informação e recursos humanos. Na área de inteligência, foi coordenador-geral, onde estruturou e coordenou atividades em nível nacional. Ainda na PRF, liderou a Universidade Corporativa da instituição, atuando na formação e capacitação de servidores.

Na formação acadêmica, Ciro possui MBA Executivo em Gestão por Processos e pós-graduações em Gestão de Qualidade e Auditoria, Gestão de Mobilidade e Segurança no Trânsito, além de Gestão de Projetos Ágeis. Também é bacharel em Teologia.

Ao longo da carreira, atuou como instrutor em diversas áreas da PRF, incluindo armamento e tiro, policiamento, fiscalização, planejamento de ensino e inteligência. Participou ainda de capacitações nacionais e internacionais, como cursos pela Universidade de Brasília (UnB) e formação em operações especiais e segurança pela Polícia Nacional da Espanha.

A nomeação ocorre em um momento em que a administração municipal busca aprimorar a gestão do trânsito em Campo Grande, apostando em experiência técnica e planejamento estratégico para enfrentar os desafios da mobilidade urbana.