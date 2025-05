Adriane Lopes assume protagonismo em Municipalismo em MS

A prefita de Campo grande Adriane Lopes participou nesta segunda-feira (26) do Programa MS Ativo Municipalismo do Governo do Estado, que visa consolidar o novo modelo de cooperação interfederativa entre Estado e prefeituras. A Capital está entre as 11 cidades da região que irão levar demandas e solicitações ao Governo do Estado em busca de ampliar a efetividade das políticas públicas. O programa acontece no auditório do Senac Hub, ao lado do Horto Florestal.

O objetivo, segundo o Executivo Estadual, é instituir um modelo de gestão pública orientado por resultados, baseado em dados e metas a serem alcançadas, de forma a garantir entregas mais qualificadas para a população. Com isso, o Governo e as prefeituras desenvolvem ações personalizadas, voltadas às demandas locais específicas de cada município.

Para a prefeita Adriane Lopes, que participou da abertura do evento ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento, a iniciativa fortalece o protagonismo municipal e com o apoio do Governo do Estado, a cidade leva mais melhorias à população. A prefeitura aproveita o momento para fazer solicitações em infraestrutura e na área da saúde.

“A proximidade com o governo do Estado é fundamental. Nós, prefeitos, fazemos a gestão dos municípios — no meu caso, da Capital — e conseguimos avançar até certo ponto. Mas é a parceria com o Governo do Estado que nos permite ir além e entregar mais resultados para a população. Esse seminário é muito importante. Estamos aqui justamente para apresentar as demandas de Campo Grande e buscar essa parceria com o governador Eduardo Riedel, para que possamos atender aos anseios da população, especialmente nas áreas de infraestrutura e saúde. Hoje estamos trazendo esses pedidos, que vêm diretamente da população, com a expectativa de conseguir recursos e inovação para investir na nossa cidade”, disse a prefeita Adriane Lopes.