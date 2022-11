“A Santa Casa estará em excelentes mãos”, comemora Dr. Victor Rocha

O parlamentar apoiou a Chapa Por Amor à Santa Casa que venceu com 49 votos

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) comemorou a vitória da Chapa Por Amor à Santa Casa, que venceu a eleição no dia 10 de novembro. A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande renovou metade dos 18 conselheiros de administração, elegendo a primeira mulher como presidente da história centenária do hospital. A chapa vencedora para o triênio 2023/2025 foi a chapa eleita, com 49 votos.

A chapa vitoriosa tem como presidente a advogada Alir Terra Lima e como vice-presidente o engenheiro Jary Castro. As nove vagas do Conselho são compostas por Aleixo Paraguassu Neto, Carlos Ricartes de Oliveira, Eduardo Youssef Ibrahim, Ivan Araújo Brandão, João Nelson Lyrio, Marcos Alceu da Silva Villalba, Mário Antônio Cavinatto de Melo e Onésio Bueno Freitas. Já o Conselho Fiscal é constituído por Antônio Urban Filho, Edson Alceu Lazarotto e Valdir José Dall’Angol Zanin. Por fim, os suplentes são Renato Antônio Pereira de Souza e Renato Paganini.

Para a presidente eleita, Alir Terra Lima, a votação foi democrática e representativa. “Fico muito feliz por ser a primeira mulher presidente da Santa Casa. Nós não tivemos disputa, na realidade tivemos ideias diferentes e a da chapa “Por Amor à Santa Casa” foi a mais abraçada pela maioria dos associados. Continuamos todos em conjunto para o bem-estar da sociedade, porque a nossa função aqui é salvar vidas”, ressaltou.

O vereador Dr. Victor Rocha esteve presente no dia da eleição e acompanhou a comemoração da chapa da Dra. Alir e destacou “parabenizo a dra. Alir, e tenho certeza que ela é a mais preparada para estar à frente nos próximos três anos da Santa Casa, o maior hospital de Mato Grosso do Sul. A dra. junto com diretoria executiva estão de parabéns, e eles podem contar com o vereador Victor Rocha, para garantir uma assistência de qualidade a todos que precisam da instituição”.

Contratualização com o Poder Público

A Santa Casa de Campo Grande assinou no dia 7 de novembro, o 12° termo aditivo ao contrato de prestação de serviço com a Prefeitura Municipal que havia sido celebrado no último dia 31 de outubro de 2022.

A negociação é fruto do estreitamento no relacionamento da Diretoria Corporativa do hospital com o Poder Público, e que possibilitou essa evolução em relação aos anos anteriores, ampliando o orçamento da Instituição para R $32.105.636 milhões, e com a operação, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais oito meses, passando a ser contado de 1° de novembro de 2022 a 30 de junho de 2023.

A repactuação foi realizada com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e efetiva participação da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Durante o processo de tratativas, o hospital contou com apoio da Câmara de Vereadores na proposição de audiência pública sobre situação financeira da Santa Casa que ocorreu no dia 27 de setembro através da intermediação do vereador Dr. Victor Rocha e do vereador Prof. André Luis.

Com informações da assessoria