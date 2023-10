A evolução da Rede Social em Mato Grosso do Sul no Governo Zeca

Após a aprovação da emenda que permitiu a reeleição, Mato Grosso do Sul teve três ciclos de oito anos em cada um dos Governos que se seguiram e cada a sua maneira acabou contribuindo para a evolução nos diversos campos das atividades sociais e econômicas, principalmente. Pode se dizer que o estado teve em Zeca do PT, André Puccinelli e Reinaldo Azambuja administrações que representaram a Esquerda, o Centro e a Direita e cada um a sua maneira apresentou a sua contribuição para a evolução do estado.

A eleição de Zeca do PT para o Governo em 1998 foi uma das maiores surpresas da política de Mato Grosso do Sul no final século passado, uma vez que era impensável num estado com eleitor de perfil conservador eleger alguém de um partido de esquerda e que teve toda uma trajetória de militância juntos aos movimentos sindicais. Nascido em Porto Murtinho (MS), Zeca do PT iniciou sua trajetória política como bancário, na década de 1980. Logo se integrou ao movimento nacional que resultou na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). Na mesma época, engajou-se na luta sindical e participou da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Naturalmente que já entre o primeiro e o segundo turno, quando já começou a se aventar a possibilidade vitória, as perguntas eram muitas sobre o que poderia representar para o MS ter no seu comando alguém com ideias progressistas. Sucedendo a Wilson Martins que em seu segundo mandato enfrentou sérias dificuldades com greves de servidores e dificuldades financeiras, Zeca teve um campo fértil para fazer uma campanha agressiva, mas, ao mesmo tempo, teve um período inicial de administração com grandes dificuldades para estabelecer uma ordem administrativa.

Como era de se esperar, o setor que apresentou a maior evolução durante o seu Governo foi exatamente o social, pois Zeca buscou criar uma estrutura de assistência que até hoje serve de base para a maioria dos programas sociais criados nos demais Governos. Evidentemente ele aproveitou-se do fato de que no seu segundo mandato o presidente já era Lula, seu companheiro de partido e que investiu fortemente na área social.

Rede social

No governo, implantou uma série de programas e projetos como o Fundo de Investimento Social, que permitiu que o governo criasse os programas sociais Bolsa Escola, Segurança Alimentar, o Fundo de Investimento do Esporte e o Fundo de Investimento Cultural, com as ações voltadas para a área da habitação, saúde e educação. Com a criação do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) muito combatido pela classe produtora) mas que deu início a recuperação das estradas e a implantação de uma logística em termos de estradas que pudesse permitir tanto a ampliação da fronteira agrícola quanto a chegada de indústrias a diversas regiões talvez a mais beneficiada a do Bolsão, pois no seu Governo entrou em operação da fábrica de Celulose em Três Lagoas.

