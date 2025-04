A convite de Bolsonaro, Gianni Nogueira é a única do MS a discursar na Paulista

A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira (PL-MS), que foi convidada pelo presidente Bolsonaro para discursar na Avenida Paulista, iniciou seu discurso fazendo apelo em favor dos presos políticos do 08 de janeiro e finalizou com um clamor a Deus, por meio da canção: Deus, Sara essa nação.

“O povo brasileiro entendeu que existe um destino para o Brasil e o destino do Brasil é ser uma nação livre”, afirmou Gianni.

Gianni que também é presidente do PL mulher de Dourados, está sendo cotada pelo presidente Bolsonaro para ocupar uma das cadeiras do Senado por MS.

A escolha do presidente para que Gianni discursasse foi motivada devido a grande comoção ocasionada pela prisão de Débora Rodrigues, a manicure foi condenada por Moraes a 14 anos de prisão por ter pichado com batom vermelho a estátua “A Justiça”, com a frase dita pelo ministro Barroso: ”Perdeu, mané”. O ato que poderia ser considerado como vandalismo custou dois anos de reclusão para Débora, que acabou ficando longe de seus dois filhos.

Gianni reforçou a necessidade de apoiamento a “anistia humanitária pacificar essa nação”.

O evento em favor da anistia dos presos políticos ocorreu na Avenida Paulista, às 14h e reuniu vários políticos, porém do Estado de Mato Grosso do Sul apenas Gianni discursou no caminhão principal.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram