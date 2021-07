Vizinhança salva família de incêndio em Campo Grande

Os vizinhos ajudaram a resgatar uma senhora e três crianças

Na manhã desta quinta-feira (29), uma residência foi consumida por um grande incêndio, que destruiu o imóvel e os pertences da família que mora na rua Miguel Belchior Oliveira, dentro do Jardim Macaúbas, região sul de Campo Grande próxima ao Jardim Los Angeles.

Segundo informações, os vizinhos ajudaram a resgatar uma senhora e três crianças. Em seguida, ele acionaram o Corpo de Bombeiros, que usou 12 mil litros de água para controlar o incêndio na casa de seis cômodos. Dois caminhões, uma UR (Unidade de Resgate) e uma caminhonete do comandante da equipe se mobilizaram para atender a ocorrência.

O tenente explicou que se depararam com as casas em chamas e não houve vítima. Além disso, tudo leva a acreditar que o fogo deu iício em um possível curto circuito, que nesse tempo é frequente. Para se reerguer com doações, ela divulga o celular para quem quiser ajudar: (67) 99179 0711. Veja mais detalhes na reportagem completa do nosso Facebook.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta) salva

