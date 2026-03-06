Vizinho é preso após menino de quatro anos contar ter sofrido abuso sexual no banheiro, em Dourados

Vizinho, de 48 anos, é encaminhado à delegacia após criança, de 4 anos, contar à mãe que havia sido abusada no banheiro de uma casa. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (5) em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande, na rua Sílvia de Araújo Moraes, no Bairro Parque Nova Dourados.

Segundo informações preliminares, a família já havia morado na residência, mas se mudaram quando a mãe da vítima se casou e teve outro filho.

O abuso aconteceu quando a mulher estaria tomando tereré na frente do imóvel e a criança estaria brincando no quintal da casa. Durante a ocasião, o suspeito entrou no fundo com doces e os ofereceu para a criança. Segundo a vítima, ele recusou, já que possuía diabetes, e continuou a brincar.

Pouco tempo depois da tentativa de aproximação, o menino contou à mãe que o homem o havia levado ao banheiro. No local, o vizinho pediu para que a criança fizesse sexo oral nele. A vítima disse à polícia que realizou o ato.

Já no local, a polícia questionou o homem, que afirmou que estava no banheiro quando a criança entrou, pedindo para ver as suas partes íntimas. Ainda segundo o suspeito, ele negou o abuso e disse que não realizou o pedido da criança. Os militares conduziram o homem até a delegacia para registro do caso.

A mulher relatou à polícia que conheceu o suspeito quando ele vivia em situação de rua e deixou que ele morasse no barraco onde morava por sentir pena da situação. O homem não tem nenhum parentesco com a família.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado pela Polícia Civil.