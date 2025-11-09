Vítima denuncia roubo enquanto esperava uber em Campo Grande

Homem entrou em luta corporal com um dos ladrões

Na madrugada deste domingo (09), um homem denunciou que dois homens supreenderam ele e a mulher que o acompahava em Campo Grande.

Segundo o boletimde ocorrência, as vítimas esperavam um veículo de transporte por aplicativo (Uber), quando foram surpreendidos pela chegada de dois indivíduos do sexo masculino. Um deles se diriegiu de forma agressiva até a mulher e tentou pegar o telefone celular dela.

O homem então entrou em luta corporal com o ladrão, mas apesar da reação, o criminoso conseguiu subtrair a bolsa com os pertences.

Após o roubo, os suspeitam fugiram em direções diferentes. O homem, vítima do crime, relatou que um dos suspeitos é um homem branco de aproximadamente 1,75m de altura, cerca de 20 anos de idade, porte físico mediano, usava óculos escuros, camiseta branca e jaqueta preta.

Em relação ao outro suspeito que ele entrou em luta corporal, diz não se lembrar das características físicas, em razão da rapidez da ação.

O homem também relatou que possivelmente há câmeras de segurança nas proximidades do local dos fatos, próximo ao Banco do Brasil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.