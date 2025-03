Violência doméstica: operação ‘Deam Vai Até Você’ prende oito homens na véspera do Dia da Mulher

A operação “Deam Vai Até Você”, realizada na véspera do Dia Internacional da Mulher, resultou na detenção de seis pessoas nesta sexta-feira (7), além de outras duas prisões efetuadas na quinta-feira (6). Ao todo, oito dos 15 alvos de mandados de prisão e um de busca e apreensão foram detidos. Os crimes incluem descumprimento de medida protetiva, perseguição, lesão corporal e ameaça.

As prisões foram realizadas por equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), da Garra (Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

Durante a operação, foram utilizadas oito viaturas, sendo uma delas descaracterizada. A ação, que contou com a participação das delegadas Elaine Benicasa, Analu Ferraz, Fernanda Piovano, Rafaela Lobato, Lucélia Constantino e Ricelly Donhas, teve início com a prisão em flagrante de um dos alvos, que foi detido por posse de arma de fogo. Este indivíduo também estava sob uma ordem judicial, assim como outro homem, totalizando as oito prisões.

A operação foi realizada com o objetivo de reforçar a segurança e a proteção das mulheres, com ações específicas para combater a agressão e violência doméstica.