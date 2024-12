Vídeo: Quadrilha que roubou joalheria em shopping na Capital é presa; Crime ocorreu em novembro de 2023

A polícia civil divulgou nesta quarta-feira(04), que a quadrilha que roubou uma joalheria em um shopping de Campo Grande foi identificada e presa. Foram quatro prisões dos indivíduos enevolvidos diretamente com o roubo.

O caso

No dia 30 de novembro de 2023, por volta das 19h30, três indivíduos armados ingressaram numa joalheria no interior do Shopping Norte Sul Plaza em Campo Grande, rendendo funcionários e clientes em pleno horário de funcionamento.

Na manhã seguinte do crime, A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) passou a fazer diligências no local, requisitando perícias e coletando imagens do circuito interno de todos comércios e câmeras na região.

Após a investigação, foi possível identificar, qualificar e prender os quatro indivíduos pelo ocorrido.

Nas imagens de câmera de segurança, é possível ver que enquanto dois indivíduos apontavam armas para as pessoas, o terceiro pegava diversas joias e relógios, avaliadas em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em mercadoria.

Os ladrões entraram e saíram pelas portas de acesso convencional do shopping sem chamar atenção e sem serem vistos pela equipe de segurança, fugindo a bordo de motocicletas estacionadas no entorno do estabelecimento comercial.

Durante nove meses equipes da DERF dedicaram esforços investigativos e troca de informações com a comunidade de inteligência, sendo possível comprovar por meio de documentos que J.F.R. (46); F.W.L.S. (25); R.P.O.S. (23) e C.H.M.M. (23) em conluio realizaram o roubo.

As Prisões

Após a identificação de todos, o judiciário concedeu pela prisão preventiva e a operação com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso; Polícia Civil do Espírito Santo e Polícia Militar do Espírito Santo, pois, identificamos que J.F.R. encontrava-se preso em Cuiabá – MT pela prática de crime semelhante, já que tentou roubar uma outra joalheria no interior de um shopping naquela capital no mês de março de 2024, contudo, sendo preso em flagrante.

Após apuração, identificamos que J.F.R. usava documento falso no momento de sua prisão, sendo erroneamente qualificado no MT, assim como seu parceiro de crime naquela ocasião, que também usava documentos falsos – sendo inclusive foragido de MS pela prática de homicídio.

Assim, após a real identificação fora cumprido o mandado de prisão em desfavor do J.F.R. pela DERF de Cuiabá (PJCMT).

Com relação à R.P.O.S. e C.H.M.M., ambos pertencentes ao ES, foi possível localizar o endereço onde estavam, sendo C.H.M.M. preso pela Polícia Militar na cidade de Vila Velha – ES em posse de três armas de fogo, sendo uma delas bastante semelhante à utilizada no dia do roubo a joalheria em Campo Grande, vez que mesma marca, modelo e características de alteração como o seletor de rajada. Enquanto R.P.O.S. foi preso pela Polícia Civil na cidade de Itapemirim – ES, tentando fugir para o Rio de Janeiro.

Por fim, F.W.L.S. foi preso por policiais desta DERF em Campo Grande – MS, tendo confirmado conhecer todos indivíduos envolvidos no roubo e ter dado suporte a eles, bem como asseverou ter conhecido J.F.R. no sistema prisional.

Todos indivíduos possuem diversas passagens por crimes graves, como roubos majorados e qualificados, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso, associação criminosa e homicídio.

Dinâmica

A investigação apurou que J.F.R. é indivíduo especializado em roubos a joalherias no interior de shoppings, acumulando passagens criminais pela prática de crimes quase idênticos em pelo menos outros dois Estados (ES e MT). Dessa forma, J.F.R. que é de Mato Grosso do Sul, arregimentou outros indivíduos de fora do Estado para juntos praticarem o referido crime no shopping, sendo que as pessoas de R.P.O.S. e C.H.M.M. vieram do Espírito Santo, a fim de tão somente cometerem o pretenso delito.

Os criminosos ajustaram com F.W.L.S., também de Mato Grosso do Sul, o apoio logístico para a consecução do crime. J.F.R. ficou responsável pelo levantamento do local e liderança, enquanto os demais (R.P.O.S. e C.H.M.M.) trariam do Espírito Santo as armas e entrariam na joalheria para render funcionários e clientes. Estes indivíduos possuem ligação com o crime organizado capixaba e teriam facilidade ao acesso de armas de fogo.

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, já na manhã seguinte, passou a fazer diligências no local, requisitando perícias e coletando imagens do circuito interno de todos comércios e câmeras na região. Após intenso trabalho investigativo e cooperação de forças de segurança de outros Estados da Federação.

Confira o vídeo: