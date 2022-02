PCMS (Polícia Civil), por meio da Delegacia de Polícia de Anastácio, no interior MS, incinerou nesta quarta-feira (23), aproximadamente 1,5 toneladas de drogas. A ação foi realizada após autorização judicial.

Conforme a PC, as drogas são provenientes de apreensões realizadas durante ocorrências policias no município. Acompanharam o ato o representante do Ministério Público da Comarca de Anastácio, a Perícia Técnica da Polícia Civil e a Vigilância Sanitária.

Confira o vídeo:

(Com assessoria)