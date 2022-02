VÍDEO: Polícia Civil incinera cocaína avaliada em R$ 5 milhões

Uma operação realizada nesta quarta-feira (2), resultou na a incineração de mais de 40 Kg de pasta base de cocaína, apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e avaliada em cerca de R$ 5 milhões. A ação foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, município do interior de Mato Grosso do Sul.

Também foram incinerados outros entorpecentes apreendidos em menor número, como

maconha e cocaína. A ação foi realizada em Ribas do Rio Pardo e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Vigilância Sanitária do município.

Confira: