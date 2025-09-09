Vídeo: Motorista que colidiu com picape ao fazer conversão não resiste aos ferimentos e morre na Santa Casa

Alexandre da Silva Belisario, de 50 anos, que se envolveu em um grave acidente registrado na tarde de segunda-feira (8), na Avenida Tamandaré, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motociclista pilotava uma Honda Biz e tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Teodoro Roosevelt, quando acabou atingido por uma picape Volkswagen Saveiro.

De acordo com imagens de câmeras de segurança e o boletim de ocorrência, a vítima foi arrastada por alguns metros após o impacto. Alexandre sofreu traumatismo craniano e fratura exposta na perna esquerda. Socorrido em estado gravíssimo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele foi levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

O motorista da Saveiro realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Já a vítima não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).