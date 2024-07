Vídeo: Motorista embriagado avança preferencial e destrói carro no Coronel Antonino

Homem com idade não divulgada foi preso, na madrugada deste sábado (20), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, após avançar a preferencial em um cruzamento e bater em outro carro.

De acordo com a ocorrência, o autor seguia em um Ford Ka pela rua Duas Vilas, mas ao passar no cruzamento com a Rua Nacional, que é preferencial, ultrapassou um veículo que aguardava à frente para seguir e bateu em um Fiat Argo.

Com o impacto, o veículo atingido teve os airbags acionados e ficou com a frente destruída. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada e, quando os agentes chegaram, pediram para que o condutor que causou o acidente fizesse o teste do bafômetro, mas ele negou.

Devido estar com indícios de embriaguez, foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como conduzir veículo sob efeito de álcool ou de drogas e causar acidente de trânsito sem vítima.

Confira abaixo o vídeo do acidente:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram