Vídeo: Indivíduo que matou homem a pauladas foi preso em flagrante em Campo Grande

Na manhã de hoje (16), um homem de 50 anos identificado como Wellington Francisco Guerra foi preso em flagrante por ser suspeito de matar um homem a pauladas no bairro Center Park em Campo Grande

O indivíduo também conhecido como Guerra foi preso pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido. A vítima era seu companheiro de casa e o crime ocorrreu na residência de ambos.

A prisão foi realizada por policiais civis da DEPAC-CEPOL e DHPP, com o auxílio da Polícia militar. A Depac identificou Wellington como morador da residência na qual os fatos ocorreram.

Os investigadores localizaram a arma utilizada no homicídio, um robusto pedaço de madeira sujo de sangue e que estava escondido em um montante de brita, em rua próxima à casa do local dos fatos. O suspeito em interrogatório tinha dito que viu o momento em que o autor escondeu a arma do crime e indicou o local, dando algumas versões desconexas sobre os fatos.

Inicialmente tratado como testemunha e, após algumas contradições em suas alegações, a autoridade policial responsável desconfiou da versão apresentada por W.F.G e lhe deu voz de prisão, tendo ele, na Delegacia, confessado o crime.

Em seu interrogatório, o autor disse que a vítima, ainda não totalmente identificada, era agressiva e que a motivação do crime foi uma discussão que tiveram na qual o autor teria sido lesionado pelo companheiro de residência

Após a constatação de que ele é o pricnipal suspeito de cometer o crime, foi preso em flagrante e está custodiado na Unidade Policia aguardando provimento judicial.

O caso

Um homem de aproximadamente 30 anos, que não teve a identidade não foi divulgada, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (16) no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Maria Nagib Budib.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em casa e, possivelmente, dormindo, já que não apresentava marcas de defesa. Ele foi atingido por uma única paulada na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a perícia, não há indícios de luta corporal, indicando que o golpe foi desferido de forma repentina. O homem residia com outra pessoa, mas no momento do crime estava sozinho na residência.

Confira o vídeo: