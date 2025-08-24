Vídeo: Motorista é flagrado levando cachorro do lado de fora de carro em Campo Grande

Em outro veículo que seguia o motorista, a ação foi registrada por um vídeo divulgado nas redes sociais

Na madrugada desde domingo (24), uma denúncia mostrou um motorista conduzindo um carro e levando o cachorro do lado de fora do veículo em uma corrente na Capital.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, por um vídeo gravado por uma motorista que seguiu o veículo com o cachorro. No relato, a mulher diz que o ocorrido foi por volta da 1h10 da madrugada e que mesmo filmando a ação, os indivíduos não recolheram o cachorro para dentro do veículo.

Logo depois, afirmou que outra pessoa também já seguia o veículo a mais de 10 minutos. Passado um tempo, contou que ela e a amiga desceram do carro e resolveram confrontar a pessoa que conduzia o carro com o cachorro.

Foi dito a ela, que o cachorro era bravo e que não tinha espaço no carro para colocá-lo. Momentos depois, ela cantou que de tanto falar, uma menina desceu do banco de trás e passou a levar o cachorro na corrente a pé até uma casa e que continuou a acompanhar até o local. Ela também relata que o cachorro desabou no chçao de tão cansado.

Confira o vídeo:

