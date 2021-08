Vídeo: garoto de 15 anos morre afogado no Rio Paraguai

O caso é o terceiro afogamento neste ano em Corumbá

Breno Lincoln, de 15 anos, morreu afogado após cair no Rio Paraguai no último final de semana. Porém, seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Porto Geral, em Corumbá, distante 419 quilômetros de Campo Grande.

Segundo os bombeiros, o adolescente estava numa embarcação atracada próximo à estação de captação de água do rio, quando se desequilibrou e caiu, por volta das 16h de domingo (01). As buscas iniciaram ontem mesmo, mas devido à baixa visibilidade, foram suspensas.

No Rio Paraguai, o corpo de Breno estava a uma profundidade de aproximadamente cinco metros e, após resgate, o cadáver foi levado pela funerária. de acordo com os registros do 3º Grupamento de Bombeiros, é o terceiro afogamento ocorrido este ano no município.

O rio Paraguai é um curso de água da América do Sul que percorre Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Ele nasce no planalto de Mato Grosso, 300 metros acima do nível do mar, e corre para o sul, tornando-se lento e cheio de curvas.

Ao longo de seu curso, dá origem ao Pantanal Mato-Grossense — considerado um dos lugares mais belos do planeta — e ao Chaco, no Paraguai.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

