Vídeo: Cobra é encontrada dentro de veículo em oficina mecânica na saída de Campo Grande

Na manhã da última terça-feira (21), uma jibóia teve que ser resgatda pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande após ser encontrada dentro de um veículo em uma oficina mecânica, localizada na saída da cidade, próximo ao Tênis Clube e às margens do córrego Imbirussu.

O animal, era um exemplar adulto com cerca de 2,5 metros de comprimento de aproximadamente 12 kg e estava escondido no motor de um veículo. A situação teve início quando transeuntes na Avenida Dom Antônio Barbosa sinalizaram parada a condutora do carro, ao avistarem a serpente atravessando a via. Em um movimento inesperado, a jiboia subiu no automóvel e se abrigou dentro do motor.

Para retirar o animal, foi necessário o uso de um elevador hidráulico, o que tornou o resgate mais desafiador devido ao local de difícil acesso. Apesar disso, a captura foi realizada com sucesso. Após ser retirada, a jiboia foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para avaliação de saúde e posterior soltura em seu habitat natural.

O aparecimento de cobras e serpentes em áreas urbanas é mais frequente durante o período chuvoso, quando esses animais saem em busca de alimentos, como anfíbios e pequenos roedores. A corporação orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população entre em contato para que o resgate seja realizado de forma segura.

Confira o vídeo:

