Vídeo: Câmeras de segurança flagram briga por questões políticas na Ceasa

O caso de violência envolvendo questões políticas na Ceasa (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, nesta terça-feira (26) foi flagrado por câmeras de segurança. O caso aconteceu por volta das 6h40 da manhã, onde uma briga entre dois homens terminou com um deles hospitalizado após ser agredido com um nunchaku, instrumento típico das artes marciais.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que José Siqueira de Oliveira se aproxima de Jardel Caetano da Costa, que estava anotando dados em um balcão, e desfere três golpes na cabeça da vítima com o nunchaku. Jardel ainda tentou reagir, mas a briga foi rapidamente contida por colegas que presenciaram o ataque. Após a agressão, José entrou em um ataque de fúria e quebrou diversas caixas de frutas no galpão.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada para o local. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação do ataque teria sido uma discussão política entre os envolvidos. Testemunhas afirmaram que os dois não tinham histórico de desentendimentos anteriores.

Jardel sofreu traumatismo craniano e precisou ser atendido pela equipe médica da Ceasa.