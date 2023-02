Vídeo: Bandido armado rouba farmácias e é flagrados por câmeras

Um assaltante foi flagrados roubando farmácias na região do Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande, a noite desta segunda-feira (27). O indivíduo abordava as vítimas no caixa e, com uma arma, roubava pertences tanto dos clientes quanto dos estabelecimentos.

De acordo com informações policiais, o homem faz parte de uma quadrilha que pratica vários roubos na Capital. Apenas na madrugada desta terça-feira (28), a quadrilha chegou a roubar seis estabelecimentos comerciais.

O BPMChoque prendeu na manhã de hoje parte dos integrantes da quadrilha. Com eles, foram apreendidos os objetos roubados e um carro Renault Sandero, utilizado no transporte dos criminosos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.