Vereador paraguaio é acusado de integrar quadrilha que atacou policiais na fronteira

O Vereador do distrito de Yby Pitã, Juan Antonio Villalba é acusado de fazer parte de uma gangue de 50 homens, que atacou policiais paraguaios, no último domingo (3), na região de fronteira. Segundo a Polícia Nacional, ele seria diretamente ligado a quadrilha do narcotraficante Felipe Santiago Acosta Riveros, o “Macho”, um dos cinco bandidos mais procurados do Paraguai.

Segundo o Ministério Público, o político e o narcotraficante estariam em um grupo que expulsou os policiais a tiros em área que pertence a “Macho” para cultivo de maconha. Um desses militares acabou ferido na mão.

Ainda conforme informações obtidas pelo site ABC Color ao serem descobertos, o vereador com alguns seguranças, abordaram e ameaçaram que os policiais saíssem do local. Houve discussão entre as partes e em seguida o político voltou a propriedade rural acompanhado por Riveros e homens armados.

Os bandidos abriram fogo contra os militares paraguaios, obrigando eles a fugir do local. A Polícia Nacional acredita que os policiais estavam no local para extorquir dinheiro de “Macho”, foragido na justiça há seis meses.

Durante a operação na tarde de ontem (4), agentes da Polícia Nacional estavam na região a procura de Riveros, Na fazenda, foram encontrados uma grande quantidade de maconha.

