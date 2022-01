Velozes e furiosos: jovem foge da polícia perde controle de veículo e destrói muro de residência

Um jovem de 26 anos foi preso na madrugada deste sábado (8), após fugir da polícia em alta velocidade, perder o controle do veículo e colidir com um muro. O caso aconteceu no município de Chapadão do Sul – distante 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Jovem Sul News, durante patrulhamento na Avenida Mato Grosso do Sul uma equipe da Polícia Civil foi surpreendida por um por um veículo Honda City em alta velocidade. Os policiais então, começaram a perseguição.

No veículo haviam mais pessoas além do condutor que fugiu em alta velocidade e só parou quando colidiu com um muro de uma residência na Avenida das Andorinhas, Bairro Esplanada.

O jovem que não possui habilitação ainda tentou fugir a pé, pulando o muro de casas, danificando cerca elétrica.

Mesmo com todo o esforço para escapar, o rapaz foi detido e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, para exames de corpo de delito onde foi constatado lesões leves e escoriações causadas pela fuga.