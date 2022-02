Veículo furtado em São Paulo é recuperado pelo DOF em MS

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, na madrugada de sexta-feira (25), um veículo Chevrolet Agile, furtado no dia 24 de janeiro no estado de São Paulo.

Conforme os policiais, a ação ocorreu durante um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-485 na região da Vila Ouro Verde, em Aral Moreira MS. Na ocasião, os militares abordaram um condutor de 26 anos e o passageiro de 18, que seguiam para eventos carnavalescos na cidade de Aral Moreira.

Após a checagem, os policiais identificaram que as placas afixadas no Agile eram falsas e pertenciam a um veículo Monza, além de localizarem um boletim de ocorrência de roubo/furto registrado em janeiro, na cidade de Santa Adélia (SP). Ao serem questionados sobre a origem do veículo, os homens disseram que o pegaram na cidade de Pindorama (SP), sendo que o passageiro estaria na companhia do condutor.

A ação integrou a Operação Hórus, realizada em parceria com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

