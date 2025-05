Veículo furtado em Pernambuco é recuperado com uma tonelada de drogas e skunk em Maracaju

Condutor do carro conseguiu fugir da abordagem da polícia

Na última quinta-feira (8), um veículo VW T-Cross, de cor prata, foi recuperado pela polícia carregado com mais de uma tonelada de maconha e 10 volumes de skunk na cidade de Maracaju. Na ação, ninguém foi preso.

Uma fiscalização acontecia na BR-267, zona rural do município, quando foi dada ordem de parada ao condutor do automóvel, que não obedeceu e tentou fugir.

Na perseguição, o suspeito abandonou o carro e conseguiu fugiu em meio a um milharal. Os policiais fizeram busca nas imediações, porém, não encontraram o homem. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Na checagem do veículo, foram constatadas que as placas eram falsas e que o automóvel havia sido furtado na cidade de Recife (PE), no ano passado. No interior do carro foram encontrados 1.154 tabletes de maconha e 10 volumes de skunk, totalizando 1.142 quilos dos entorpecentes.

A prisão foi realizada pelo Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

